Robaldo, proseguono i lavori: ecco lo scheletro delle opere in muratura. Le foto

Entrano nel vivo i lavori per il completamento del Robaldo, futura casa del settore giovanile granata. A poco più di un mese dall’inaugurazione dell’impianto (prevista il 4 maggio), si iniziano a vedere le opere in muratura. Gru e operai sono al lavoro per realizzare tutte le strutture situate all’ingresso del centro sportivo dell’impianto di strada Castello di Mirafiori, tra cui palestra, sala stampa e spogliatoi.