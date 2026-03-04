Antonio Sanabria compie 30 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Antonio Sanabria spegne oggi 30 candeline. Nato in Paraguay nella città di San Lorenzo il 4 marzo 1996, muove i primi passi nel calcio in patria, nelle giovanili del Cerro Porteño, all'età di otto anni. Nel 2007 Sanabria si trasferisce insieme alla famiglia in Spagna per motivi lavorativi e lì prosegue il suo percorso nel calcio europeo tra le prestigiose fila della cantera del Barcellona a partire dal 2010. Le porte della Prima squadra non si aprono, ma arriva nel 2014 l'occasione di fare il salto in Serie A. Le prime avventure in Italia sono al Sassuolo, sei mesi da gennaio 2014 a fine campionato, e successivamente alla Roma per la stagione 2015-2016. L'esordio in A arriva in neroverde contro l'Udinese, poi un'altra sola presenza con gli emiliani; due anche le presenze in maglia giallorossa. La Roma rimane in possesso del cartellino di Sanabria, ma sceglie di mandare l'attaccante ventenne in prestito allo Sporting Gijon. Qui Tonny trova continuità di minutaggio e sottorete, facendosi notare e chiudendo la stagione con 29 presenze e 11 gol all'attivo. Rientrato a Roma, Sanabria viene richiesto dal Real Betis e questa volta il club capitolino opta per la cessione a titolo definitivo. Tonny si trasferisce a Siviglia e veste la maglia del Betis per due stagioni e mezza, collezionando complessivamente 64 presenze e 19 gol fra tutte le competizioni. L'Italia resta però nel destino dell'attaccante paraguaiano, che vi fa rientro per vestire la maglia del Genoa nella stagione 2019-2020 (39 presenze complessive, 9 gol all'attivo). Dopo un'ulteriore parentesi al Real Betis, Sanabria torna ancora in Serie A, richiesto questa volta del Torino. Il club granata si interessa a Tonny e ne acquista il cartellino nella sessione di mercato invernale del 2021 facendo firmare all'attaccante un contratto quadriennale. In granata Sanabria ritrova Davide Nicola, già suo allenatore ai tempi del Genoa. La prima rete arriva il 7 marzo contro il Crotone, la prima doppietta nel 2-2 nel derby con la Juventus a marzo. I primi sei mesi di Toro si concludono con 5 reti in 14 presenze. Nella stagione 2021-2022 arriva Ivan Juric sulla panchina del Toro, Sanabria è il vice designato di Belotti: chiude il campionato con 29 presenze e 6 gol. Con l'addio del Gallo, Sanabria diventa l'attaccante di riferimento del Toro e passa a vestire la maglia numero 9. La stagione 2022-2023 è ricca di soddisfazioni. Juric punta su di Sanabria per guidare le offensive granata, Tonny risponde presente per impegno (39 presenze) e per numeri chiudendo il campionato a quota 12 reti, miglior score personale e prima doppia cifra in Serie A per il paraguaiano. Due anni fa il paraguaiano raccoglie 35 presenze e 5 gol in A mentre la scorsa stagione Sanabria ha collezionato 22 presenze (21 in Serie A e 1 in Coppa Italia) e ha segnato 2 gol (entrambi in campionato). Dopo quattro anni sotto la Mole, questa estate il paraguaiano si è trasferito alla Cremonese dove gioca attualmente.