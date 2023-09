Martedì 3 ottobre evento solidale allo stadio Olimpico Grande Torino

Martedì 3 ottobre 2023 la Città di Torino potrà accogliere un’iniziativa dedicata agli studenti e alle studentesse, per promuovere una giornata dedicata ai valori della pace e dell’accoglienza, per accendere un riflettore su ciò che accade ai confini della nostra Europa e per far crescere un sentimento responsabile di solidarietà. Quest’anno ricorrono i 10 anni dal naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013 che costò la vita a 368 persone. L’iniziativa nasce da un’idea di Nderim Kaceli - collaboratore di Toro News -, fotoreporter nato a Torino per la sua attività professionale in ambito sportivo e come mediatore interculturale, ed è sostenuta da Generazione Ponte APS, con il patrocinio del Comune di Torino, UNHCR, Ordine dei Giornalisti. La mattina di martedì 3 ottobre 2023, circa 2.000 studenti saranno invitati a prendere posto sulla tribuna centrale dello Stadio Olimpico di Torino per assistere a una partita di calcio di solidarietà che verrà giocata da una squadra costituita da rifugiati e da una squadra formata da giornalisti ed ex calciatori.