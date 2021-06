Play off Serie C, Padova-Alessandria atto 1°: Longo a caccia della promozione

L'ex tecnico del Toro è atteso da un altro importante banco di prova: può riportare i grigi in B dopo 46 anni

Dopo aver salvato il Torino nella stagione 2019/2020 compiendo un mezzo miracolo sportivo vista la situazione pesante della squadra granata, Moreno Longo si è subito rimesso in gioco in Serie C. E nella serata domani sarà atteso da un nuovo prestigioso banco di prova: il primo atto - fischio d'inizio alle 18:00 sul terreno dello stadio Euganeo - della finale play off contro il Padova. In palio un posto nel campionato cadetto assieme a Como, Perugia e Ternana, già promosse.

DETERMINAZIONE - Qualora l'Alessandria dovesse fare risultato a Padova, in attesa del ritorno al Moccagatta previsto per giovedì 17, farebbe pendere decisamente l'ago della bilancia a proprio favore. Per Longo, aggiungere una promozione al proprio palmarès da tecnico, dopo i trofei con il Torino Primavera, la salvezza in B con la Pro Vercelli, la promozione in A col Frosinone e la salvezza col Torino in A l'anno scorso, sarebbe l'ennesimo obiettivo centrato della sua carriera, ma a riguardo l'allenatore degli alessandrini ha chiosato: "Non ci si deve basare su quello che si è fatto negli anni precedenti. Nel nostro mestiere non sempre lo stesso approccio funziona bene quando si ha a che fare con situazioni, squadre e piazze differenti. C’è sempre una chiave nuova da trovare e l’abilità sta proprio nel capire quale sia". E non sono mancate parole di stima e rispetto nei confronti dell'avversario: "Non conosco di persona Mandorlini, ma è un allenatore di alto livello che sa far giocare bene le sue squadre. Allena un gruppo che vale la categoria superiore. Non siamo i favoriti, ma niente è impossibile: Siamo consapevoli che di fronte avremo una corazzata e sarà necessario dare qualcosa in più del cento per cento. Non potevamo incontrare un avversario più forte ma al contempo questo ci dà ancora più stimoli". Dopo 46 anni e vari tentativi sfumati per un soffio, l'Alessandria ha di nuovo l'opportunità di essere davvero padrona del proprio destino.