Sasa Lukic, compie oggi 25 anni il centrocampista granata

Il centrocampista serbo oggi spegne 25 candeline, per lui si tratta del seto compleanno vissuto da giocatore del Toro

Nato a Sabac in Serbia il 13 agosto 1996, Sasa Lukic è un centrocampista del Torino dal luglio 2016. I granata allora lo acquistarono dal Partizan di Belgrado non ancora ventenne. Da allora il centrocampista serbo ha sempre vestito la maglia del Toro, esclusa la stagione 2017/18 quando giocò in presito nel Levante in Spagna. Quest'oggi Lukic compire 25 anni e si appresta a vivere un campionato importante con la maglia del Torino che qualche giorno fa lo ha investito assegnandogli la prestigiosa divisa numero 10 che dovrà responsabilizzare il ragazzo. In tutta la sua carriera Lukic ha segnato 6 reti in 113 peresenze con la maglia del Toro in tutte le competizioni.