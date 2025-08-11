Aprono le iscrizioni alla Scuola Calcio Torino per la prossima stagione: le modalità

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio per la stagione 2025/2026: le bambine e i bambini nati tra il 2016 e il 2020 avranno la possibilità di entrare a far parte delle prime squadre del Torino. Per iscriversi occorre registrarsi al sito Torino fc e compilare la form di registrazione. Le iscrizioni sono accessibili solo online al seguente link: Modalità di iscrizione alla Scuola Calcio. A registrazione completata gli iscritti riceveranno una email di conferma dell'iscrizione e le modalità per effettuare il tesseramento e ritirare il Kit JOMA. "Dal 19 agosto sarà possibile recarsi presso la Segreteria per il perfezionamento dell’iscrizione" si legge nel comunicato del club. Ogni bambino avrà la possibilità di svolgere 2 allenamenti di prova su uno dei campi a disposizione (Cit Turin e Cral Reale Group, corrispondenti a turni differenti di allenamento) e successivamente iscriversi. Insieme al kit il club rilascia anche un "miniabbonamento" in Curva Primavera, comprendente tutte le gare casalinghe del campionato 2025/2026, fatta eccezione per i big match, contro Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Per gli accompagnatori - facenti parte del nucleo familiare dell'iscritto - sarà possibile sottoscriverne uno uguale (con l'unica differenza che sarà cedibile) al prezzo di 75 euro.