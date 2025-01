É morto Rino Tommasi, il giornalista esperto in boxe e tennis aveva 90 anni

Si è spento il noto giornalista sportivo, esperto in pugilato e tennis

É scomparso all'eta di 90 anni Salvatore Tommasi, detto Rino. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Tommasi ha dedicato la sua vita alla narrazione dello sport, distinguendosi come giornalista, conduttore televisivo, telecronista e organizzatore di eventi pugilistici. La sua carriera ebbe inizio nel 1953 presso l'agenzia "Sportinformazioni". Nel corso degli anni, ha collaborato con numerose testate come "Tuttosport" e "La Gazzetta dello Sport", contribuendo significativamente alla diffusione del tennis e del pugilato in Italia.