Fiorentina, domani in campo per la Conference League: 4 gli assenti

Il prossimo impegno del Torino in campionato sarà domenica in casa contro la Fiorentina. Non si tratta del debutto stagionale assoluto per i granata di Marco Baroni di fronte al proprio pubblico, visto che c'è già stato il match di Coppa Italia contro il Modena. Il Toro però domenica giocherà la prima gara dell'anno in Serie A all'Olimpico Grande Torino e ci terrà quindi certamente a far felici i tifosi dopo il terrificante avvio di campionato con il 5-0 subito sul campo dell'Inter. L'avversario sarà appunto la Fiorentina di Stefano Pioli che prima di pensare al Torino avrà però in mente l'impegno di Conference League: domani - giovedì 28 agosto - i viola ospitano in casa il Polissya alle ore 20. La squadra di Stefano Pioli parte forte dopo uno 0-3 conquistato nel match d'andata contro gli ucraini. L'allenatore viola domani dovrà però fare a meno di Moise Kean squalificato e anche di altri tre giocatori come Barak, Beltran e Ikone che sono uomini mercato.