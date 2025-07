Q8 diventa partner ufficiale del Torino: rifornirà il bus della squadra granata

Comincia il ritiro del Torino a Prato allo Stelvio e comincia anche una nuova era tra i partner ufficiali del club granata: ad unirsi in questo elenco è Q8, che così dà il via "a una collaborazione basata su valori condivisi come la tutela dell’ambiente, la responsabilità sociale e il forte legame con il territorio", come si legge nel comunicato. Q8 rifornirà il bus della squadra granata con un biocarburante di ultima generazione (il biocarburante Q8 HVO) , prodotto da materie prime di origine rinnovabile e che consente di ridurre sensibilmente l'inquinamento prodotto. "Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, capace di coniugare esigenze logistiche e attenzione per l’ambiente attraverso un percorso di decarbonizzazione dei trasporti. L’accordo si fonda anche su una visione comune in tema di responsabilità sociale: Torino FC e Q8 collaboreranno nel corso della stagione per realizzare una serie di attività sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità granata in iniziative di promozione di comportamenti consapevoli", prosegue il comunicato. Termina con le parole del Direttore Commerciale del club granata, Lorenzo Barale, che esprime il proprio orgoglio nel comunicare la partnership: “Siamo orgogliosi di accogliere Q8 con cui iniziamo un percorso che guarda al futuro: mobilità più sostenibile, attenzione all’ambiente e alla qualità degli spostamenti della nostra squadra. Il nostro progetto è quello di sensibilizzare i nostri tifosi e la nostra comunità ad un approccio eco-sostenibile per la tutela dell’ambiente che possa tenere in considerazione la necessità di un futuro ancora più green. Q8 è il partner perfetto per questa nuova ed entusiasmante sfida: benvenuti a bordo!”.