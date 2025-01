Risultati del Torino: la squadra di Vanoli è in bilico?

L'andamento dei risultati del Torino nella stagione in corso

I risultati del Torino nella stagione in corso hanno attraversato fasi altalenanti, tra momenti di gloria e periodi di profonda difficoltà. La squadra granata, dopo un avvio promettente caratterizzato da sei risultati utili consecutivi, ha vissuto una fase critica che ha messo in discussione la posizione dell'allenatore Vanoli. La recente vittoria contro il Cagliari ha portato una boccata d'ossigeno, ma il futuro resta ancora incerto, con una classifica che richiede attenzione e un calendario che non lascia spazio a distrazioni.

L'andamento dei risultati del Torino — La stagione granata si è aperta con un periodo estremamente positivo, caratterizzato da sei risultati utili consecutivi che avevano fatto sognare i tifosi. Tuttavia, il seguito ha visto un drastico calo nelle prestazioni, con la squadra che è riuscita a conquistare una sola vittoria in sette partite, precisamente contro il Como. Questo periodo buio ha portato la dirigenza a valutare seriamente un cambio in panchina, con Mazzarri pronto a subentrare. La crisi di risultati ha evidenziato problematiche sia nella fase offensiva che in quella difensiva, con la squadra che ha faticato a mantenere quella solidità che l'aveva contraddistinta nelle prime giornate di campionato. La svolta è arrivata con la vittoria contro l'Empoli, caratterizzata da un gol straordinario di Adams direttamente da centrocampo. Tuttavia, il seguito non ha mantenuto le aspettative: una sconfitta contro il Bologna, pareggi con Udinese e Parma, un 1-1 nel derby con la Juventus e un altro pareggio contro la Fiorentina, hanno evidenziato le difficoltà della squadra nel trovare continuità.

Un passo in più verso la salvezza — Lo scontro diretto contro il Cagliari rappresentava un crocevia fondamentale per la stagione granata. Dopo 91 giorni di digiuno casalingo, il Torino è tornato alla vittoria tra le mura amiche con un convincente 2-0, firmato dalla doppietta di Adams. Un successo che ha permesso a Vanoli di allontanare momentaneamente i fantasmi dell'esonero e alla squadra di prendere le distanze dalla zona retrocessione. Ché Adams si è rivelato decisivo in più occasioni, non solo per i gol realizzati ma anche per il suo contributo al gioco della squadra. La sua doppietta contro il Cagliari ha rappresentato il momento di svolta della stagione, dimostrando come un singolo giocatore possa cambiare le sorti di una squadra.

Gol decisivi negli scontri diretti

Elevata percentuale di dribbling riusciti

Contributo significativo in fase di pressing

Leadership tecnica in campo

Le prossime sfide chiave — Il Torino si prepara a un calendario fitto di sfide cruciali, con partite che potrebbero definire il destino della squadra. Tra gli incontri chiave spicca la trasferta contro l’Atalanta, in programma il 1° febbraio 2025, che vedrà i granata, attualmente in decima posizione, affrontare una delle squadre più in forma del campionato, al momento terza in classifica. Si preannuncia un confronto ad alta tensione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi: il Torino cercherà di consolidare la sua posizione e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Queste sfide non catturano solo l’attenzione degli appassionati, ma sono anche sotto i riflettori del mondo delle puntate. Tifosi e scommettitori stanno già analizzando le statistiche e consultando l’elenco dei migliori casino non aams per scommesse sportive, valutando le performance recenti delle squadre e i giocatori chiave che potrebbero fare la differenza. Nonostante l’Atalanta parta favorita grazie al suo ottimo stato di forma, c’è chi scommette su una possibile sorpresa granata. Il ritorno di alcuni giocatori fondamentali e le modifiche tattiche apportate dallo staff tecnico di Vanoli potrebbero ribaltare i pronostici.

Ecco il calendario completo delle prossime squadre contro cui giocare il Torino:

01/02/2025 - Atalanta (Trasferta)

09/02/2025 - Genoa (Casa)

16/02/2025 - Bologna (Trasferta)

23/02/2025 - Milan (Casa)

02/03/2025 - Monza (Trasferta)

09/03/2025 - Parma (Trasferta)

16/03/2025 - Empoli (Casa)

30/03/2025 - Lazio (Trasferta)

06/04/2025 - Verona (Casa)

13/04/2025 - Como (Trasferta)

20/04/2025 - Udinese (Casa)

27/04/2025 - Napoli (Trasferta)

04/05/2025 - Venezia (Casa)

11/05/2025 - Inter (Casa)

18/05/2025 - Lecce (Trasferta)

25/05/2025 - Roma (Casa)

Analisi tattica: i problemi e le soluzioni — L'assetto tattico del Torino ha subito diverse modifiche nel corso della stagione. Il modulo preferito da Vanoli ha mostrato sia punti di forza che debolezze. In fase offensiva, la squadra ha dimostrato di saper creare occasioni, ma la finalizzazione è rimasta un problema costante, accentuato dall'assenza di Zapata. La difesa, tradizionalmente punto di forza dei granata, ha attraversato momenti di difficoltà, specialmente sulle palle inattive. Il centrocampo, reparto nevralgico del gioco, ha mostrato carenze nella fase di interdizione e nel collegamento tra i reparti. La ricerca di equilibrio tra fase offensiva e difensiva resta una delle principali sfide per lo staff tecnico, che sta lavorando per trovare la giusta alchimia.

Il mercato come possibile svolta — La dirigenza granata sta lavorando attivamente anche sul calciomercato per rinforzare la squadra. La priorità è trovare un sostituto di Zapata, con Beto dell'Everton come principale candidato. Le trattative in corso includono anche l'interesse per Casadei del Chelsea, nonostante la forte concorrenza della Lazio, e per esterni d'attacco come Ikoné della Fiorentina. Le parole di Vanoli dopo la vittoria contro il Cagliari rivelano un tecnico concentrato sul percorso di crescita della squadra. "Non paragono i numeri agli altri, ma penso solo ai miei e a migliorare", ha dichiarato l'allenatore, evidenziando un approccio pragmatico alla situazione. Il tecnico ha anche analizzato lucidamente le difficoltà offensive della squadra, sottolineando come l'assenza di Zapata abbia influito sia sulla creazione che sulla finalizzazione delle occasioni da gol. Nonostante queste difficoltà, Vanoli mantiene la fiducia nel percorso intrapreso, come evidenziato dalla sua affermazione "la strada è giusta", dimostrando di avere una visione chiara per il futuro della squadra.

