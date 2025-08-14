Torino-Modena, Paride Tremolada dirige la sfida di Coppa Italia: i precedenti

A dare il via alla stagione 2025/2026 un arbitro con pochissima esperienza con il Torino. La stagione comincia con i trentaduesimi di Coppa Italia: sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino atteso il Modena di Dellavalle. A dirigere l'incontro il signor Paride Tremolada, classe 1988, della sezione AIA di Monza. Per il direttore di gara sarà la seconda partita del Torino: la prima volta il 14 agosto 2023 (esattamente due anni fa) nella sfida sempre di Coppa Italia tra Torino e Feralpisalò, terminata 2-1 per i granata con le reti di Vojvoda e Ilic. Negli anni precedenti, per Tremolada quattro sole esperienze con i granata...ma Primavera: per il Toro due vittorie, contro Bologna e Milan, e due sconfitte, contro Sampdoria e Cagliari. In tutte le cinque gare dirette da Tremolada a cui hanno partecipato i granata ha vinto la squadra di casa: buon auspicio per la sfida di Coppa Italia.