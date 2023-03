L’iniziativa YouHodler-Torino FC Store: cashback del 20% sugli acquisti

YouHodler , cryptopartner ufficiale del Torino FC (qui per approfondire la sua conoscenza ), ha appena reso ufficiale una nuova iniziativa dedicata a tutti i tifosi granata. Grazie alla partnership con il Torino FC Store , infatti, YouHodler fornirà il 20% di cashback in Bitcoin (fino ad un massimo di 50€) per ogni acquisto effettuato nello store ufficiale del Toro, sia online che nelle sedi fisiche presenti in città.

YouHodler, l'azienda cryptopartner del Torino FC

Dalla stagione 2022/2023 il Torino ha al proprio fianco YouHodler, una piattaforma trasversale nell’ambito FinTech che riguarda prestiti crypto, conti di risparmio crypto, soluzioni innovativi per moltiplicare crypto ed infine cambi di valuta universali. La piattaforma è sufficientemente avanzata per gli esperti, ma anche user-friendly e accessibile per tutti coloro che si stanno appena affacciando al mondo crypto. Il focus di YouHodler è sul fornire senza soluzione di continuità un’esperienza sicura agli utenti, con caratteristiche come un supporto al cliente 24/7, misure di sicurezza di livello top e un’interfaccia grafica user-friendly. L’universo delle criptovalute può rivelarsi meno oscuro di quanto possa sembrare. Grazie ad un mix di semplicità, immediatezza e sicurezza che permette a chiunque di fare un passo avanti per diversificare i propri investimenti, YouHodler – official cryptopartner del Torino FC - si propone come punto di riferimento per chi voglia avvicinarsi al mondo crypto. Qui alcuni motivi per approfondire la conoscenza di questa realtà.