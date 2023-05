Torino-Fiorentina: YouHodler sarà il match sponsor della giornata

La partnership tra il Torino FC e YouHodler , crypto partner ufficiale della società granata, si consoliderà domenica in occasione di Torino-Fiorentina. YouHodler sarà infatti il match sponsor ufficiale della partita. L’appuntamento vale tantissimo, rappresenta uno scontro diretto per l’ottavo posto, piazzamento potenzialmente importante a fine stagione. E altrettanto importante è il rapporto del club granata con la piattaforma crypto che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi anche su Toro News ( qui l’intervista al Ceo Ilya Volkov ; qui alcuni motivi per cui può essere interessante usufruire dei servizi di YouHodler ).

YouHodler – Torino FC, le attività allo stadio per Torino-Fiorentina

Domenica allo stadio Olimpico “Grande Torino” sarà nitidamente percepibile la presenza di YouHodler, azienda che si propone come lo sportello ideale sul mondo crypto per tutti i tifosi granata. Sarà presente anche uno stand YouHodler dedicato in Tribuna Ovest, in cui verrà effettuata attività di Direct Marketing: sarà disponibile l’accesso ad alcuni premi per chi scaricherà la app di YouHodler. Nei pop-up store in Tribuna Est e Ovest si effettuerà attività di cash back; in tutti gli Sky Box verranno distribuiti flyers informativi. In una delle partite più delicate della stagione, YouHodler sarà ancora di più al fianco del Torino FC.