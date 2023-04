YouHodler, in arrivo il primo evento allo stadio con un calciatore del Torino FC

Ci sono ottimi motivi per ritenere che le criptovalute saranno sempre più presenti nella vita quotidiana di ognuno di noi. E allora, documentarsi è utile, sia per gli investitori esperti, sia per chi conosce poco questi asset digitali. L’occasione per farlo è il primo e a suo modo storico evento YouHodler. Domenica 30 aprile, dalle ore 10 del mattino, andrà in scena il convegno “Crypto, the Evolution of Finance” nella splendida cornice dello stadio Olimpico “Grande Torino”. Per YouHodler sarà l’occasione per rinsaldare la partnership col Torino FC, che sarà presente nella persona del direttore commerciale Lorenzo Barale ma anche con un calciatore della prima squadra.