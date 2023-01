Corriere Torino: “Dietro Buongiorno e Singo un sistema e mille talenti”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi si concentra sulla crescita del settore giovanile del Toro. La formazione granata negli ultimi anni ha avuto il merito di riuscire a portare in prima squadra alcuni elementi che sono spiccati nel settore giovanile come Buongiorno, Singo e Adopo. Gineitis e Garbett sono invece gli ultimi arrivati nel gruppo squadra di Juric e lavorano quotidianamente per cercare di mettersi in mostra e convincere il tecnico. Come confermato da Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino, ci sarà un'importante opportunità rappresentata dal Torneo di Carnevale a Viareggio per tutti i giovani granata. La filosofia del club è sempre quella di formare ragazzi che possano ambire al professionismo, possibilmente alla prima squadra granata. Ne è un esempio Aaron Ciammaglichella uno dei talenti che Juric ha già anche provato a dicembre nel ritiro in Spagna.