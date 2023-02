Corriere Torino: “Esordio per Ilic: un solo passaggio sbagliato ma poco filtro”

Esordio non eccelso per Ilic con la maglia del Torino. Entrato al minuto 62 al posto di Linetty, l'ex Verona ha dimostrato una buona qualità con il pallone tra i piedi, ma non ha reso altrettanto in fase di interdizione. Queste le parole di commento alla sua prestazione del Corriere di Torino nell'edizione odierna del quotidiano: "Ci sono stati battesimi con una nuova maglia migliori di quello che ha vissuto Ivan Ilic, entrato alle 19.25, al 62’ di Fiorentina-Torino per Karol Linetty. Pochi minuti dopo, al 65’, è arrivato il vantaggio viola firmato Jovic. Sono stati ventotto i minuti disputati dal 2001 serbo, tra un’attenuante e l’altra, perché non è facile calarsi nella battaglia a meno di una settimana dall’arrivo in una nuova squadra e in una delle partite più importanti dell’anno. Ivan ha messo comunque a segno 16 passaggi positivi, sbagliandone uno solo. La qualità nei piedi c’è e si vede, mentre si è subito capito che i miglioramenti possono essere nella fase difensiva. Tre duelli ingaggiati, zero vinti, e due dribbling subiti: nessuno tra i granata ha fatto altrettanto, nemmeno chi ha giocato tutta la partita".