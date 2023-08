Corriere Torino: “Gemello sfrutta lo stop di Vanja e a Lens risponde presente”

L'edizione torinese del Corriere della Sera dedica spazio alla prestazione di Luca Gemello nella sfida dell'altro ieri contro il Lens. Il portiere del Toro si è ben distinto mettendosi in mostra nella partita contro il club francese. Per lui si è trattata di un'occasione importante dato che non disputava un match per tutti e 90 i minuti da circa un anno e mezzo ovvero dalla gara di Serie A contro la Fiorentina datata gennaio 2022. Gemello ha saputo approfittare nel migliore dei modi dell'assenza per infortunio di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo per Juric continua ad essere il titolare indiscusso del ruolo e difficilmente basteranno una manciata di amichevoli estive per far cambiare idea. Tuttavia il portiere cresciuto nelle giovanili del Torino si sta mettendo in luce dimostrando tutte le sue doti e candidandosi per un posto sempre più importante in questa squadra. Lunedì 14 agosto il Toro esordirà in Coppa Italia e Vanja dovrebbe essere in grado di rientrare ma a Gemello non interessa perché farà di tutto per convincere ancora Juric a dargli altre chance in futuro.