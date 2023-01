Corriere Torino: “Il Toro riscopre Seck: tra i migliori a Firenze”

Il focus odierno sul Toro del Corriere di Torino è dedicato a Demba Seck, che ha impressionato tutti a Firenze con un'ottima prova, nella quale, forse, è mancato solo il gol. Si legge: "Contro la Fiorentina, Seck ha interpretato bene il ruolo di attaccante centrale, sfruttando le sue doti fisiche (quattro falli subiti) e quelle tecniche (50% di dribbling riusciti). Gli è mancato il gol, ma ci è andato vicino (una rete annullata per fuorigioco millimetrico e poi una traversa), dimostrando progressi nella fase di conclusione. Demba ha confermato la sua volontà di rimanere al Toro, nonostante alcune società di Serie B si fossero interessate a lui, notando che stentava a farsi spazio in granata. Ora lo scenario sta cambiando, forse è già cambiato. Il Torino, come ha confermato lo stesso Juric, ha posto tra gli obiettivi di mercato un attaccante ma intanto Seck ha messo la classica pulce nell’orecchio. Il ragazzo deve ancora dimostrare tanto se non tutto, però una partita come quella di Firenze non può non aver impressionato tutti".