Corriere Torino: “Inizia l’operazione Bologna: Linetty e Ricci verso il no”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Corriere Torino nell'edizione odierna fa il punto in vista della trasferta contro il Bologna: "Il Torino farà di tutto per proseguire la tendenza incoraggiante a livello di prestazioni e risultati intrapresa prima della sosta, ma Juric dovrà prima capire chi sarà disponibile". Guardando agli ultimi infortuni: "Il ko più recente è quello di Karol Linetty, fermo per la lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della gamba destra rimediata a Monza. Si prevede uno stop di circa tre settimane; quindi, salvo sorprese, dovrà saltare la partita del Dall’Ara". Va verso il forfait anche Samuele Ricci: "Stafacendo progressi nel recupero dalla lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra accusata contro il Sassuolo, ma difficilmente potrà essere arruolabile a Bologna. Più verosimile che il mirino si sposti verso l'Atalanta".