Corriere Torino: “Sanabria-Miranchuk mai così decisivi in Italia”

Antonio Sanabria e Aleksey Miranchuk stanno facendo la loro miglior stagione in Italia. "Tonny non aveva mai realizzato nove gol e due assist in un singolo campionato, e per Miranchuk il bottino di quattro reti e sei assist è il migliore mai raccolto. Per entrambi è un anno da doppia cifra" scrive tra le sue pagine il quotidiano. Sanabria ha a disposizione ancora 8 partite per far si che questa stagione diventi la migliore della sua carriera in termini di numeri: "A livello personale, il suo traguardo può essere quello di migliorare l’annata 2015-2016 vissuta con la maglia dello Sporting de Gijón, che lo vide raccogliere undici reti e un assist".