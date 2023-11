Corriere Torino: “Tocca a Gineitis e Linetty. Così Juric parla ai granata”

L'edizione odierna del Corriere Torino si analizzano le scelte tecniche effettuate da Ivan Juric per l'ultima partita contro il Lecce, vinta 1-0 dai granata. Nello specifico vengono esaltati i nomi di Gineitis e Linetty, giocatori schierati in campo dal 1' minuto e che si sono distinti per la grande disponibilità nei confronti della squadra. A seguire le parole del quotidiano: "Gioventù ed esperienza unite da un comune denominatore, l’affidabilità. Il 19enne Gvidas Gineitis e il 28enne Karol Linetty sono stati protagonisti del match vinto dal Torino a Lecce e ora si candidano per partire titolari anche in Coppa Italia col Frosinone. Il tecnico sceglierà le soluzioni più giuste di partita in partita, considerando che il reparto di mezzo offre più alternative. Ma il lituano e il polacco hanno dimostrato di avere ciò che serve per aiutare la squadra a uscire da un periodo di difficoltà"