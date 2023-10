Corriere Torino: “Tonny, ago della bilancia”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tornato titolare contro il Lecce, Tonny Sanabria vuole riprendersi il suo Torino. "Da Antonio Sanabria ci si attendevano risposte giuste in occasione del suo ritorno dal primo minuto in Lecce-Torino. Risposte che sono arrivate, soprattutto sul piano della presenza mentale e dell’attaccamento alla causa. E così le frecciatine di Juric sono diventate elogi" scrive il quotidiano. "Sanabria ha fatto benissimo, mi è piaciuto tanto sia tecnicamente sia per i sacrifici fatti, i recuperi e le diagonali. Vuol dire che il ragazzo è a posto" ha detto Juric sul paraguaiano nel post partita.