Corriere Torino: “Toro, l’opzione Gineitis”

Gvidas Gineitis si sta ritagliando il suo spazio nel Torino. L'errore di Monza sul gol di Colpani non ha scalfito la fiducia di mister Juric e dei compagni di squadra nei confronti del giovane lituano. La pausa nazionali è arrivata al momento giusto, con il giocatore che ha potuto riprendersi dall'errore giocando con la propria nazionale. Di questo ne parla Corriere Torino: "La pausa per le nazionali è arrivata al momento giusto per Gvidas Gineitis. Il giovane centrocampista lituano è stato costretto a voltare pagina subito dopo l’errore di Monza, cimentandosi in un contesto completamente diverso, e questo lo avrà aiutato a mettersi alle spalle la serata dell’U-Power Stadium". Al rientro in campo avrà ancora spazio: "Juric pensa infatti di dare nuovamente fiducia a Gvidas nel delicato posticipo in casa dei rossoblù ,un match che potrebbe permettere al Torino di compiere un balzo importante verso l’Europa. La possibilità nasce dal fatto che Samuele Ricci e Karol Linetty saranno indisponibili per i rispettivi problemi muscolari".