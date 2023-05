Corriere Torino: “Vanja torna super dopo il flop con l’Atalanta”

Così l'edizione torinese del Corriere su Vanja: "La gestione dell’errore è un’arte speciale, preziosa ancora di più per un portiere. Vanja Milinkovic-Savic sta dimostrando di essere migliorato anche in questo. Già, perché all’interno di una stagione caratterizzata da una crescita evidente sul piano tecnico e della personalità, da qualche settimana aveva accusato una flessione di rendimento". Milinkovic è tornato a fare bene contro il Monza dopo il flop con l'Atalanta: "Almeno due le parate salva-risultato realizzate dal portiere serbo contro i brianzoli: una su un tiro a giro di Ciurria nel primo tempo, l’altra sulla conclusione ravvicinata a botta sicura di Carlos Alberto nella ripresa. Milinkovic-Savic è tornato a ruggire, forte della fiducia mai vacillata di Ivan Juric". I granata intanto iniziano a preparare il reparto per l'anno prossimo: "Nel frattempo, il Toro ha anche deciso chi dovrebbe essere il suo vice nella prossima stagione. Si tratta del classe 2000 Mihai Popa, estremo difensore del Voluntari e della Romania Under 21. Arriverà a parametro zero, con Luca Gemello che pare destinato a un rinnovo del contratto seguito da un prestito in Serie B. Popa ha buona struttura fisica (è alto 190 cm), dinamicità e attitudine al ruolo. Autorevole tra i pali, deve migliorare nel gioco palla al piede e nelle uscite sotto pressione, ma ha buona prospettiva futura. Il Toro lo seguiva da tempo e ha affondato il colpo".