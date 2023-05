Il Corriere di Torino: “Contro la Sampdoria, ancora ballottaggio Linetty-Ricci”

"L'anno della rinascita di Karol Linetty passa dal ritorno nella sua Genova - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Non è sicuro che oggi Ivan Juric lo schieri titolare, nell’ottica di un turnover ragionato che è inevitabile in una fase della stagione che propone tre partite in appena una settimana. Ma questo non toglie nulla all’importanza di un’annata senza dubbi ottima per il centrocampista polacco. E anche al sapore di una partita per lui speciale anche visto il momento molto particolare che vive la Sampdoria, tra una retrocessione in Serie B ormai quasi certa e un futuro pieno di incognite a causa della situazione societaria. Linetty torna a Genova, dove ha passato i migliori anni della sua carriera, quelli dell’affermazione in Italia. Ma la stagione di Linetty resta molto importante nonostante la Polonia lo abbia inspiegabilmente snobbato per il Mondiale; tant’è che nelle ultime settimane Juric lo ha spesso preferito per scelta tecnica a Ricci. In pochi lo avrebbero detto, e il ballottaggio si rinnova anche oggi allo stadio Ferraris".