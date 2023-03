Il Corriere di Torino: “Karamoh trascinatore, «Non facciamo calcoli»”

Il Toro si impone di misura contro il Bologna trascinato da uno dei suoi uomini più in forma: Yann Karamoh. Di questo si parla sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Quarto gol in 34 giorni: Yann Karamoh non si ferma più, è lui l’uomo in vetrina nel Toro di oggi. E se il gol alla Fiorentina in Coppa Italia e quello nel derby non hanno portato a nulla, con il Bologna – come contro l’Udinese a inizio febbraio – la rete è stata decisiva. Terzo gol in campionato (per lui è già un record), il secondo consecutivo (prima volta) e il terzo che sblocca un match. [...] Karamoh, come tutto il Toro, sa di dover essere al cento per cento della condizione fisica e mentale per ottenere risultati: «Questa vittoria non cambia nulla. Ci sono altre 13 partite, dobbiamo fare più punti possibili», taglia corto l’ex Inter e Parma, anche se con un sorriso largo così".