Il Corriere di Torino: “Pellegri a pieno regime, staffetta pronta con Sanabria”

Il Torino spera nel pieno recupero di Pietro Pellegri, che mette nel mirino la convocazione per il posticipo di lunedì 3 aprile contro il Sassuolo, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Quello scivolone dopo pochi secondi di Bologna-Torino del 6 novembre, un inaspettato e imprevedibile incidente, è l’ultima traccia lasciata nel campionato di Serie A da Pietro Pellegri. Cinque mesi dopo, l’attaccante spera di rivedere il campo in Sassuolo-Torino. L’annata che doveva essere quella della sua affermazione si è trasformata nell’ennesimo calvario. Ma c’è ancora tempo per mandare in archivio questa stagione con ricordi positivi. [...] La sosta internazionale - passata al Filadelfia vista l’impossibilità di una convocazione con l’Italia Under 21 di cui sarebbe un teorico titolare - ha fatto bene a Pellegri, che si allena regolarmente con il gruppo da almeno tre settimane. Quando in vista c’è il ritorno del campionato con Sassuolo-Torino nel Monday Night, Pietro spera di poter finalmente ritrovare il campo".