Il Corriere di Torino: “Spinge forte la linea verde”

"Si allenano con un solo obiettivo: ritagliarsi un posto nel Toro di Ivan Juric. Sono i giovani del Toro - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - , quelli arrivati dalla Primavera, prospetti interessanti che sperano di strappare una conferma. Il salto diretto da Primavera a prima squadra è sempre impresa complicata, ma con Juric nulla è impossibile. E allora vediamo chi sono i giovani che più si stanno mettendo in luce in Val Rendena. In primis è facile fare il nome di Zanos Savva, attaccante esterno cipriota del 2005. Attenzione anche al francese Ange N’Guessan, a Gvidas Gineitis, all’esterno mancino Dembelè, a Jonathan Silva Pertinhes, a Ciammaglichella, così come Dellavalle e Antolini".