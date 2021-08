La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez rifiuta il Bordeaux. Che impatto Pjaca!”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport si divide tra calciomercato e l'effetto Marko Pjaca sul Torino. Per la rosa si può riaprire il discorso tra il Betis Siviglia (Liga spagnola) e il difensore granata nato in Brasile Lyanco. Inoltre, su Ricardo Rodriguez si legge: "Ricardo Rodriguez ha rifiutato la proposta arrivatagli dal Bordeaux, dove nel frattempo in panchina si è insediato proprio Petkovic che, in precedenza, nel ruolo di commissario tecnico della Svizzera, aveva sempre puntato su Rodriguez. Nella decisione di declinare l’offerta dei francesi è entrata anche la stima crescente che Juric sta riponendo in lui". Poi, si parla del nuovo acquisto croato e si legge: "E' già decisivo, non mancano gli indizi che possa diventare presto - anzi prestissimo - addirittura indispensabile. La partenza lanciata di Marko Pjaca è molto più di una promessa, certamente non può definirsi una scommessa: è il lampo che sta illuminando l’estate granata, l’interruttore che ha acceso sulla trequarti il progetto offensivo di Ivan Juric. Pjaca lo ha fatto in un tempo da record: gli sono bastati tredici giorni, meno di due settimane effettive di allenamenti, per diventare l’epicentro di un’idea. Perché Juric lo ha posto al centro del Toro, e lui rapidissimamente ha fatto il resto".