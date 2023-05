La Gazzetta dello Sport: “Come corre Karamoh, per Juric è stato una sorpresa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"C’è tutto lo spirito da Toro in quelle sue corse sfrenate all’indietro, anche di trenta-quaranta metri, per aiutare la difesa a reggere l’urto di un contropiede - scrive la Gazzetta dello Sport, dedicando a Yann Karamoh un lungo focus nell'edizione odierna. "Generoso sì, ma sembra anche uno nato pronto: Karamoh è forse l’emblema di quanto nel progetto Toro tutti abbiano un peso determinante - prosegue il quotidiano - Dalla vittoria casalinga contro il Bologna del 6 marzo è partito solo due volte nell’undici iniziale. In mezzo ha dovuto smaltire qualche noia muscolare. Rieccolo, allora, dal Bentegodi, dove ha fornito a Juric segnali di grande affidabilità". Infine la Gazzetta conclude: "Karamoh è stato una delle sorprese, protagonista di una crescita interessante. Difficile, a questo punto, immaginare domenica un Torino senza di lui contro la Fiorentina".