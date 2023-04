La Gazzetta dello Sport: “Fuori casa il Toro segna ad un ritmo da Europa”

Spazio ad un focus sull'attacco del Torino nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i granata, in trasferta, abbiano uno dei reparti offensivi più prolifici in Serie A. Si legge: "Quinto miglior attacco della Serie A in trasferta. Il racconto attraverso i numeri dice che i granata hanno segnato diciotto gol in quattordici partite fuori casa, di più hanno fatto solo il Napoli (31), l’Atalanta (23), l’Inter (20) e la Lazio (19). In questa speciale classifica il Toro si assesta in piena zona Europa, insieme a Roma e Sassuolo (entrambi con 18 gol all’attivo fuori casa), con un bottino di reti superiore rispetto alla Juventus (12) e all’Udinese (15). Il trend si è poi rafforzato nel nuovo anno: nelle sei trasferte del 2023 il Torino ha segnato 8 gol, restando all’asciutto solo a San Siro in casa del Milan". Contro il Sassuolo, Juric dovrebbe schierare titolare ancora Antonio Sanabria ("nel 2023 ha piazzato quattro gol in trasferta. Meglio di lui ha fatto soltanto il super Osimhen del Napoli, con otto gol fuori casa), con al suo fianco Radonjic, che "appare il candidato naturale ad alzarsi accanto a Sanabria: una soluzione a due punte per la quale Juric ha già optato in passato".