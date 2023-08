La Gazzetta dello Sport: “Il Toro cerca gol”

La Rosea fa il punto della situazione in casa granata per quanto riguarda il reparto offensivo. "Siamo ai primi di agosto, per cui ogni discorso è relativo e qualsiasi valutazione è naturalmente condizionata dal pesante lavoro atletico in corso, però se le punte trovassero un acuto il tecnico croato completerebbe questa prima fase dell’estate con un sorriso in più. Alle ore 17, nella casa dello Stade de Reims, si presenterà una bella opportunità per Pellegri, Sanabria, Karamoh, Demba Seck eVerdi che ha ricevuto, proprio in questi giorni, un’apertura di credito da Juric".