La Gazzetta dello Sport: “Il Toro si gode i tre azzurri: Buongiorno, Pellegri e Ricci”

"L'azzurro Toro si riflette negli occhi di tre ragazzi dal luminoso futuro. Si rispecchia nella comunicazione arrivata, da poche ore, nella sede del club: il difensore Alessandro Buongiorno è stato inserito nell’elenco dei preconvocati del c.t. Roberto Mancini, per i prossimi impegni della Nazionale in Nations League. Non è il solo che a breve può indossare l’azzurro. Il centrocampista Samuele Ricci e il centravanti Pietro Pellegri figurano tra le scelte preliminari del selezionatore dell’Under 21, Paolo Nicolato, in vista della fase finale dell’Europeo in Romania e Georgia (21 giugno-8 luglio)". Così La Gazzetta dello Sport sui tre ragazzi del Toro convocati nelle Nazionali italiane. Il quotidiano sportivo continua: "Le tre frecce tricolori rendono orgoglioso il Toro. Ed è una nuova conferma di come la linea-giovani intrapresa sia la strada giusta. Oggi il Toro ha il secondo organico con la media età più giovane della Serie A e la storia degli ultimi campionati racconta come in granata i giovani non solo emergono ma soprattutto giocano".