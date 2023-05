La Gazzetta dello Sport: “Karamoh, che boom: gol, maturità e rinnovo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport dedica nell'edizione odierna un approfondimento a tutta pagina a Yann Karamoh, fresco di rinnovo con il Torino (QUI i dettagli). "Questo rinnovo per Yann Karamoh ha un sapore straordinario, ha il gusto di una rivincita - spiega il quotidiano - È il segnale di una nuova vita ricominciata dal Toro e che grazie al Toro corre a mille all’ora. Yann è ripartito: è rientrato nel calcio dalla porta principale. Da ragazzo era considerato una delle più belle promesse del calcio francese, poi però era scivolato ai margini. Un giorno dell’estate scorsa sulla sua strada è arrivato il Toro: è stato amore a prima vista". Ora Karamoh vuole chiudere con un exploit: "Domenica, a La Spezia, lo si è rivisto esultare dopo aver piazzato il 4-0. Quinto gol, eguagliata la sua migliore annata realizzativa al Caen in Ligue1 nel 2016-17. Adesso si vuole togliere un ultimo sfizio: segnare sabato il gol decisivo alla sua ex Inter. Mettendo la firma sull’ottavo posto".