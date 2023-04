La Gazzetta dello Sport: “Toro, ci pensa Sanabria”

Il Torino trema, chiude il primo tempo in svantaggio contro la Salernitana e si risveglia nella ripresa grazie al solito Sanabria, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Il Torino era in modalità “stagione finita”. Poi nell’intervallo, Ivan Juric deve aver attaccato il calendario al muro dello spogliatoio: il campionato termina il quattro giugno e i granata hanno capito che non si potrà vivacchiare fino a quel giorno. Quindi si sono dati una mossa e sono andati almeno ad evitare la sconfitta, prendendosi un punto anche se nel secondo tempo hanno prodotto più occasioni che la Salernitana nel primo. Ma l’istinto del killer appartiene soltanto ad Antonio Sanabria, uno che nella prima parte di annata veniva criticato proprio per la mancanza di efficacia. Invece dall’inizio del 2023 è già andato a segno sette volte sulle sue nove totali: soltanto Victor Osimhen, a quota dodici, è riuscito a far meglio".