La Stampa. “Djidji, il gladiatore inatteso: pedina inamovibile della difesa”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo un terzo di campionato, si può affermare che Koffi Djidji è ormai una certezza per questo Torino. Titolare in 11 delle 12 partite in cui era a disposizione, il franco-ivoriano è un perno assoluto della difesa granata, il quale ha saputo scalare le gerarchie e relegare in panchina un centrale storico degli ultimi anni del Toro come Armando Izzo. La Stampa, nell'edizione odierna, parla di lui così: "Il difensore è diventato la sorpresa più inattesa. Contro l’Udinese ha fornito la sua prova migliore a suggellare una crescita continua. Così, adesso, a quasi 29 anni, Djidji si gode il suo primo vero momento di notorietà in Serie A, e Juric un’altra bella scommessa vinta: la più difficile visti i precedenti. Più forte di due fratture ravvicinate, al naso e di altrettanti errori ingenui contro Lazio e Venezia che sono costati due rigori e quattro punti persi, Djidji si sta scoprendo il gladiatore di questo Toro. Uno che combatte nell’ombra, ma che difficilmente quest’anno perde un duello: completamente trasformato".