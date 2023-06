La Stampa: “Europei Under 21, Pellegri non basta ma fa sperare il Toro”

Focus dedicato a Pietro Pellegri nell'edizione odierna de La Stampa. L'attaccante granata, impegnato in questi giorni nell'Europeo U21, è andato a segno nella partita d'esordio e con ogni probabilità sarà ancora titolare nella seconda gara, quella contro la Svizzera. Queste le parole del quotidiano: "La prova di Pellegri con l'U21 è servita al Torino per cominciare a togliersi qualche dubbio e guardare il futuro con un po’ più di speranza. Ma anche per aumentare i rimpianti nei confronti dell’attaccante che nel 2023 ha giocato in tutto appena 89’ a causa di problemi fisici (455’ nell’intero campionato). Pellegri, contro la Francia, in 90’ ha messo in mostra il suo repertorio, ricordando perché viene considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano. La prima prova è stata superata: non giocava una partita intera dal 2017, in un Genoa-Chievo finita 1-1. Adesso “rischia” di farne due di fila. Un Pellegri così non può stare fuori neanche contro la Svizzera, a questo punto sfida già decisiva per il passaggio del turno".