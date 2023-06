La Stampa: “Ipotesi Orbassano per le gare casalinghe del Torino Primavera”

L'edizione odierna de La Stampa riporta una notizia che potrebbe fare molto piacere ai tifosi del Torino che seguono con maggiore interesse le sorti della formazione Primavera. La società granata sembrerebbe essere infatti a lavoro per permettere alla sua squadra Under 19 di poter giocare le partite casalinghe del prossimo campionato Primavera 1 ad Orbassano. Certamente sarebbe una scelta che potrebbe permettere a molti più tifosi torinesi di seguire da vicino queste partite dal momento che negli ultimi due anni il Toro Primavera ha giocato le sue sfide interne prima a Biella e poi a Vercelli. Non solo la Primavera ma anche le squadre Under 18 e 17 potrebbero riuscire a giocare le loro gare casalinghe ad Orbassano durante la prossima stagione.