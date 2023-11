La Stampa: “Linetty infortunato, Toro imprevisti ad ogni match”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano affronta il nuovo infortunio rimediato in casa granata. Karol Linetty dopo il dolore rimediato durante il match contro il Monza sarà costretto a fermarsi e salterà la gara contro il Bologna. Un evento che il Toro ha già visto accadere troppe volte e che rende le cose estremamente difficili. A seguire le parole del giornale: "Ormai al Torino si contano più i calciatori che hanno avuto un problema fisico, che quelli sempre presenti. E la differenza è schiacciante, dopo neanche un terzo del campionato. Ha complicato le ambizioni e i piani di una società che è convinta di aver allestito un gruppo adeguato per migliorare il 10° posto delle ultime due stagioni. Ma vengono messe in continuazione a dura prova da una serie incredibili di imprevisti..."