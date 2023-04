La Stampa: “Pellegri scalpita: Juric gli ha cambiato i piani di allenamento”

Pietro Pellegri ha fame di rivalsa. Lasciatosi alle spalle l'ennesimo infortunio, l'attaccante classe 2001 vuole dimostrare di potersi ritagliare un ruolo da protagonista nello scacchiere granata, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "Ventotto minuti per testarsi, nove partite per (ri)prendersi la scena: è l’ora di Pietro Pellegri. Sabato contro la Roma, dalla nebbia granata è emersa la sagoma del numero 11 del Toro. La prima vera prova per l’ex enfant prodige, che dopo i 3’ con il Sassuolo ha fatto vedere di avere una gran fame dopo aver perso una marea di tempo e occasioni a causa degli infortuni. Il suo ingresso al posto di Sanabria ha risvegliato l’attenzione della difesa della Roma che stava giocando sul velluto e che, per fermarlo, ha testato anche la sua guarigione con un paio di interventi piuttosto ruvidi. Alla fine l’attaccante ha pure sfiorato il gol del pari girandosi prontamente dopo l’invito di Vlasic: palla a lato di poco, deviata da Smalling. E con la prestazione scialba del paraguaiano, da oggi al Filadelfia Pellegri può giocarsi le sue chance di partire dall’inizio già contro la Salernitana".