La Stampa: “Toro, arriva Cataldi. Juric rafforza la lista dei fedelissimi”

Paolo Di Sarno potrebbe lasciare il Torino. "Lo storico preparatore dei portieri che dal 1° luglio non sarà più l’allenatore di quelli granata: ha guidato anche due nazionali come Sirigu e Hart e permesso a Vanja Milinkovic-Savic di arrivarci. È l’ultima mossa di mercato del club che ha deciso di ristrutturare un settore importante dei collaboratori tecnici" scrive il quotidiano. Al suo posto dovrebbe arrivare Massimo Cataldi, una vecchia conoscenza di Juric con cui ha lavorato a Verona. "È un’altra dimostrazione di come il Torino stia provando ad assecondare il più possibile le richieste dell’allenatore e di come l’allenatore abbia sempre più carta bianca nelle scelte. Non si limitano al parco giocatori e potrebbero non essere finite, visto che la nota dolente dell’ultimo campionato sono stati gli infortuni" scrive il quotidiano.