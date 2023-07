La Stampa: “Un nuovo obiettivo per il Torino, Carrascal del CSKA Mosca”

Il quotidiano piemontese La Stampa mette in risalto un nome nuovo che circola nella mente di Vagnati per rinforzare il Torino. Stiamo parlando di Jorge Carrascal, colombiano venticinquenne messosi in risalto al CSKA di Mosca. "È lui il nuovo obiettivo del Torino per la trequarti che aspetta Vlasic, ma ha bisogno di altri due ingressi per coprire la casella liberata da Miranchuk e quella di Demba Seck. E tra i nomi presi in considerazione, quello del colombiano sembra il classico profilo che fa proprio per la scuola di Juric".