La Stampa: “Vanja sicurezza ritrovata. Porta inviolata 5 volte, è 3° in Europa”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa viene dedicato spazio anche a Vanja Milinkovic-Savic. Dopo gli errori nel derby contro la Juventus che sono costati la sconfitta nella stracittadina, il portiere serbo ha subito anche tre reti dall'Inter ma si è poi riscattato sabato scorso a Lecce con delle belle parate che sono servite a mantenere la porta inviolata. Si tratta del quinto clean-sheet per il portiere del Torino in queste prime dieci giornate di Serie A. Ciò dimostra che la fase difensiva granata funziona ancora bene e che Vanja può essere una sicurezza ritrovata per mister Ivan Juric che lo ha sempre difeso. Meglio di cinque partite senza subire gol dopo i primi dieci turni di campionato, sono riusciti a fare soltanto i portieri di Nizza (Marcin Bulka) e Inter (Yann Sommer). questo significa che Milinkovic-Savic è, assieme ad altri a pari merito, il terzo migliore come numero di partite senza subire gol nei top 5 campionati europei.