Lennon Miller e un centrocampo da costruire: il Toro sui giornali di oggi

Lo Scozzese è un nome caldo per il mercato del Torino. Intanto, proseguono i contatti per Simeone

La Stampa si concentra su Lennon Miller, centrocampista scozzese classe 2006. Il Toro, infatti, sta cercando di bruciare la concorrenza di Bologna e Udinese per il giocatore del Motherwell, che in granata ritroverebbe Ché Adams, compagno di Nazionale. "Da bambino aveva iniziato a giocare come portiere, perché alto e forte, ma dopo aver subito un rigore ha deciso di iniziare a giocare a centrocampo." La Stampa dà anche voce all’ex capitano del Torino, Rolando Bianchi, riguardo al possibile arrivo in granata di Giovanni Simeone e una possibile coesistenza con Zapata: “Hanno caratteristiche che sulla carta si sposano bene, anche se sono due giocatori simili. Zapata è micidiale sottoporta, Simeone lo vedo un po’ più come attaccante di movimento. È un giocatore che ha temperamento e nonostante i 30 anni ritengo possa ancora crescere. E credo abbia una grande voglia di mettersi in mostra dopo aver giocato poco negli ultimi anni.”