Tuttosport: “Juric non si nasconde: ‘Per l’8° posto saranno cinque battaglie'”

Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 maggio, scenderà in campo il Torino, che alle ore 15 sfiderà il Monza tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino. Il tecnico dei granata, Ivan Juric , come riportato da Tuttosport, nella conferenza stampa prepartita si è così espresso: "Il Monza gioca bene a calcio e ha idee perché ha elementi tecnici. Palladino è molto bravo. Lo stimo, ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo giocato insieme e l’ho avuto a Crotone, dove ha disputato una decina di partite molto belle che ci hanno permesso di raggiungere la Serie A. Il suo calcio, come il mio e quello di Gasperini, sta ottenendo risultati importanti: significa che è all'avanguardia". Con la sfida odierna, inizia il rush finale della stagione, che vede il Torino in lotta per l'ottavo posto. "Adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta con l’ottavo posto e ci proveremo con tutte le nostre forze. Saranno cinque battaglie" ha detto Juric.

Intanto, il Torino ha chiuso per il secondo portiere per la prossima stagione, Mihai Popa. Questa la presentazione del ragazzo per Tuttosport: "Portiere, classe 2002, nato a Costanza, città della Romania che si affaccia sul Mar Nero, nel giro della nazionale Under 21 del proprio Paese ma che è andato anche in panchina in più di un’occasione con la Nazionale maggiore. Arriverà a fine stagione dal Voluntari a parametro zero".