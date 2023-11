Tuttosport: “Lampo Linetty può già giocare”

A Monza Karol Linetty era uscito dal campo malconcio. Un altro infortunio accorso al Torino, in preda ad una vera e propria epidemia di guai fisici. Nonostante tutto però il centrocampista polacco è già pronto per rientrare in campo, come confermato anche dal quotidiano sportivo Tuttosport: "La notizia più importante è il recupero lampo di Linetty che era uscito a Monza per un problema muscolare. In questi giorni il polacco si è allenato regolarmente con il gruppo e domani sera scenderà in campo dall’inizio, facilitando il compito a Juric, che in questo modo potrà continuare a schierare Tameze braccetto di destra, con Buongiorno e Rodriguez nella difesa a tre".