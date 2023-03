Tuttosport: “Linetty leader dei rinati assieme a Singo e Vanja”

"Ogni calciatore, non soltanto del Torino, nell’arco della propria carriera attraversa fasi luminose e altre nelle quali a prevalere è l’ombra" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Nella squadra granata alcuni hanno saputo risalire la china. "Milinkovic-Savic è transitato dall’essere portiere pieno di insicurezze e lacune tecniche a interprete credibile. Può ancora migliorare sia per presenza nella partita che allenando i talenti che possiede, però la sua crescita è innegabile" continua il quotidiano, che poi fa ancora due esempi di giocatori in netta ripresa. Singo convince per le capacità di "spendersi per armonizzare le due fasi, lui che nasce con doti da esterno votato alla fase di spinta". Infine, conclude il quotidiano, "un giocatore su tutti ha saputo trasformarsi da brutto anatroccolo a cigno: Karol Linetty".