Tuttosport: “Pellegri è tornato. Uno dei migliori tra gli azzurrini”

Il quotidiano piemontese Tuttosport fa il punto su Pietro Pellegri. L'ex Genoa ha disputato un buon Europeo di categoria, ritrovando anche lo smalto e la forma fisica venuti a mancare nel corso dell'ultima stagione. "Il ct Paolo Nicolato lo aveva descritto così: «Pietro ha tutte le caratteristiche che deve avere una prima punta moderna». Una gran bella investitura per Pellegri, che non a caso ha vissuto l'intero torneo da protagonista". Infine: "Pellegri ripartirà dai lampi che ha fatto vedere in Romania, tra le poche cose interessanti mostrate dall’Italia contro Francia, Svizzera e Norvegia".