Tuttosport: “Toro: Ilic, Ricci e Miranchuk per puntare all’Europa”

Una partita piena di sorprese, quella del Torino contro il Lecce domani, domenica 12 marzo, alle 12.30: per la prima volta in questa stagione, i tifosi potrebbero vedere dal 1' in campo Ilic, Ricci e Miranchuk - prima, avevano giocato insieme soltanto a gara in corso. "È un discorso impostato sulle palle recuperate, sui chilometri percorsi (Ilic con 11.882 metri è il granata che ne ha percorsi di più, nella vittoria contro il Bologna arrivata grazie allo slalom stretto e vincente di Karamoh), sugli assist e sui gol", scrive Tuttosport. L'ex Empoli, però, è ancora in ballottaggio con Karol Linetty, che nelle ultime gare si è dimostrato fondamentale. Nel frattempo, la prossima gara del Torino sarà contro il Napoli, domenica 19 marzo: la gara in questione, potrebbe rivelarsi un sold-out per l'olimpico Grande Torino, a causa della grane quantità di tagliandi venduti a tifosi azzurri. "Come minimo un terzo dello stadio, se non di più, sarà gremito di tifosi del Napoli, provenienti da tutte le regioni del Nord e del Centro e da nazioni confinanti".