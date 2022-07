6 luglio 1947: il Toro è Campione d’Italia per la quarta volta

Il 6 luglio 1947 il Torino si laurea Campione d'Italia per la quarta volta, la terza consecutiva. I granata escono vittoriosi dal Comunale di Modena con un netto 2-4 contro i canarini, che terminano il campionato con un onorevole terzo posto dietro alle due torinesi. Il Grande Torino consacra lo scudetto con una bella vittoria, condita anche dalla rete del Capitano Valentino Mazzola, capocannoniere della Serie A con ben 29 reti. La Tragedia di Superga è ancora lontanissima e il Toro avrà tempo per vincere ancora due volte il Tricolore, diventando una delle squadre più forti di tutti i tempi. Nel 1946-47 i granata finiscono la stagione a 63 punti, dieci in più della Juventus seconda classificata, con il maggior numero di vittorie (28), il minor numero di sconfitte (3), il miglior attacco (104 reti in 38 partite) e la miglior differenza reti (+69).